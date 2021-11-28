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توج فريق بالميراس البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس الثالث في تاريخه بعدما حقق فوزا غاليا على فلامنجو بنتيجة 2-1، ليدخل التاريخ ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

ويعتبر بالميراس أخر الفرق المتأهلة إلى مونديال الأندية حيث نجح النادي الأهلي في التأهل إلى كأس العالم بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا العاشر في تاريخه.

وبعد هذه المباراة اكتملت الفرق التي ستشارك في كأس العالم 2021 والتي ستضم كل من: «الأهلى المصري وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي نيوزيلندا والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي».

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية في زيوريخ بسويسرا يوم 29 نوفمبر، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما ستقام البطولة في الإمارات العربية المتحدة أوائل عام 2022 بعد اعتذار اليابان عن الاستضافة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وسيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.