السعودية تمدد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بدون رسوم لمدة شهرين

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يناير المقبل.

وقالت الجوازات السعودية ، في بيان صحفي اليوم، إن التمديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية"كوفيد - 19"وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأضافت أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

وأوضحت أن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها ليكون إلى 31 يناير المقبل باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وأوضحت أن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها ليكون إلى 31 يناير المقبل.