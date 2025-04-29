أول رد من وزير العمل على تصريح مبعوث ترامب بشأن البطالة بمصر: غير صحيح

نفى محمد جبران وزير العمل، صحة ما صرح به مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفين ويتكوف الذي زعم أن العمالة في مصر تحت سن 25 سنة تشهد بطالة بنسبة 50%.

وقال جبران خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، عُرضت مساء الثلاثاء، إنه يجب الاستناد إلى الأرقام الصادرة عن وزارة العمل والجهات المختصة بإصدار التقارير الخاصة بالبطالة في مصر.

وأضاف أن هذا التصريح غير دقيق، بدليل أن هناك نشرة دورية وأخرى نصف دورية، تظهر في الكثير من الأوقات أن هناك عمالة تُطلب لكنها تكون غير متوفرة.

ولفت إلى أن هناك بعض المهن التي تجذب العمالة بشكل كبير جدًا، موضحًا أنه يتم التركيز على العمالة الفنية، حيث تحرص الوزارة على تأهيل العمالة وتوفير تدريب جيد لهم.

ونوه بأنه يتم العمل على أن تكون مخرجات التعليم متماشية مع متطلبات سوق العمل، فوقتها يمكن القضاء بشكل كامل على البطالة.

وأفاد بأن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في المهن على مستوى العالم، فهناك مهن اندثرت في حين ظهرت مهن جديدة، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان الباعث على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجامعات التكنولوجية وأن يكون الخريج منها مناسبًا لطبيعة الأعمال.