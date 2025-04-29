وزير الخارجية: ما يحدث في غزة عار على المجتمع الدولي والإنسانية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة والمشروعة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تؤمن بأهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة يمثل عارًا على المجتمع الدولي والإنسانية، في ظل استمرار الحصار والدمار الكامل وعمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تحرك فعال من المجتمع الدولي.

وأوضح إن الجهد المصري لم ولن يتوقف، بل يتواصل على المسارات كافة: السياسي والأمني والإنساني.

وشدد على أن مصر تضطلع بدور محوري في حشد الدعم الإقليمي والدولي، حيث تحولت خطة إعادة الإعمار التي طرحتها القاهرة إلى مبادرة عربية-إسلامية مدعومة من قوى دولية كبرى مثل روسيا وفرنسا والصين.