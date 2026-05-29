انفجار خط مياه رئيسي بطريق بلبيس - العاشر يتسبب في تعطل الحركة المرورية

شهدت مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الجمعة، انفجارًا مفاجئًا في خط مياه رئيسي بقطر 900 مم، والمغذي لمحطة رقم (1) بمدينة الشروق، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام جهاز حدائق العاشر، نتيجة تجمع كميات كبيرة من المياه بالطريق.

وعلى الفور، وجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بالدفع بسيارات الكسح ومعدات مواجهة السيول إلى موقع البلاغ، مع غلق المياه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من آثار الكسر، ورفع تجمعات المياه من الطريق، لضمان تحقيق السيولة المرورية وسحب المياه من موقع العمل.

كما تم التنسيق مع فريق الإصلاح التابع لجهاز تنمية مدينة الشروق، للبدء الفوري في تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة لخط المياه المتضرر.

وأكد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.