نشأت الديهي عن عدم وجود أي مطار مصري ضمن الـ10 الأفضل بإفريقيا: أنا حزين وغيران على بلدي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنّ أهم عشرة مطارات في القارة السمراة توجد في جنوب إفريقيا، والمغرب، وإثيوبيا، وروندا، وكينيا.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم» عبر شاشة «ten»، مساء الإثنين: «أنا حزين والله إن مصر ليس لديها أي مطار في قائمة أفضل 10 مطارت إفريقية».

وشدد على ضرورة أن يكون مطار القاهرة من أهم المطارات في إفريقيا.

وتابع: «أنا غيران على بلدي، لازم تكون في وقفة من قطاع الطيران، احنا محتاجين نوبة صحيان».

وسبق أن حددت سكاي تراكس، وهي منظمة معترف بها دولياً تقوم بتقييم شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، أفضل المطارات في إفريقيا.

وضمت القائمة، مطار كيب تاون الدولي في جنوب إفريقيا، ومطار الملك شاكا الدولي ومطار جوهانسبرج الدولي جنوب إفريقيا، ومطار كازابلانكا في المغرب، ومطار موريشيوس الدولي، ومطار مراكش الدولي، ومطار أديس أبابا الدولي في إثيوبيا، ومطار كيجالي الدولي في رواندا، ومطار نيروبي الدولي في كينيا، ومطار بلومفونتين الدولي في جنوب إفريقيا، وذلك على الترتيب.