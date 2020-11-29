فوفيتش يعد بإنجاز القسم الصربي من «السيل التركي» قريبا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوفيتش، إن بلده ستنجز في المستقبل القريب، القسم الموجود داخل أراضيها من خط نقل الغاز "السيل التركي".

وأضاف الرئيس الصربي، للصحفيين اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار الحكومة بوقف تقديم القروض لشركة "سيربياغاز"، يهدد إنجاز الخط المذكور: "نحن نسميه خط أنابيب الغاز سيل البلقان، والروس يسمونه السيل التركي، والخط واحد. لدينا اتفاقيات مع غازبروم، وسنفعل كل ما هو ضروري لإنجازه. كل شيء يسير على ما يرام. كل شيء يسير بشكل مكثف للغاية، وسننجزه في غضون أيام قليلة".

في وقت سابق، سحبت الحكومة الصربية من البرلمان، مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة البرلمانية، والذي ينص على ضمانات حكومية لحصول شركة "سيربياغاز"، على قرض بقيمة 55 مليون يورو لبناء محطة ضواغط في فيليكا بلانا، وهي ضرورية لضخ الغاز إلى هنغاريا.