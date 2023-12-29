شبكة الجيل الخامس من الاتصالات تصل إلى 95% من سكان ألمانيا

أفادت الإحصائية السنوية لمشغلي الشبكات "دويتشه تليكوم" و"تليفونيكا" و"فودافون"، والتي تم نشرها اليوم الجمعة، بأن أكثر من 95% من سكان ألمانيا يعيشون في مناطق يمكنهم فيها استخدام شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس (جي5).

ومع توافر شبكة الجيل الخامس السريعة يزيد أيضا حجم البيانات المنقولة. ووفقا للإحصائية المنشورة، حافظت تليفونيكا (أو2) على مكانتها الرائدة في ذلك حيث نقلت شبكة (أو2) 3ر4 مليار جيجابايت من البيانات في الفترة بين يناير حتى نوفمبر الماضيين، فيما نقلت تليكوم في العام الحالي نحو 2.7 مليار جيجابايت بتراجع بنسبة نحو 10% مقارنة بالعام الماضي.

ووصل حجم البيانات، التي نقلتها شبكة فودافون في العام الحالي أكثر من 2.4 مليار جيجابايت بارتفاع بنسبة 34% مقارنة بعام 2022.

يذكر أن شبكة الجيل الخامس أسرع من الجيلين السابقين للشبكة (إل تي إي، و يو إم تي إس)، وتتميز هذه الشبكة بزمن انتقال ضئيل في الشبكة وهو ما يتيح استجابة أسرع عند الدخول على المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وهي خاصية ذات أهمية على سبيل المثال في الألعاب على الإنترنت.

تتيح شبكة الجيل الخامس أيضا توصيل عدد أكبر من الأجهزة في آن واحد.