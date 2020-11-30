موسيماني: أصبحت مدربا للأهلي بسبب صن داونز

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه لم يكن مدربًا للقلعة الحمراء إذا لم يكن قد قدم عملًا جيدًا مع فريقه السابق ماميلودي صن داونز.

وقال بيتسو في تصريحات نشرها حساب الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عند حديثه عن فترته مع صن داونز: "لدينا تاريخ طويل معا استمر لمدة 8 سنوات، حققنا العديد من الألقاب".

وأضاف: "هم من أعطوني الفرصة لأتواجد هنا، أنا هنا بسببهم إن لم أتواجد هناك لن أكون هنا، لذا أنا ممتن للجماهير والفريق والرئيس".

وتابع الجنوب إفريقي: "أعطوني الفرصة لكنني عملت بجد أيضا لفترة لم تكن سهلة، لم أكن لأتواجد هنا إذا لم أفز على الزماك في نهائي 2015، أو الفوز على الأهلى 5-0".

وأتم: "بالطبع لقد قمت بعملي كي أكون هنا وأنا سعيد لأني مدربا للأهلي فهو ناد خاص وعريق".

موسيماني استطاع تحقيق لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا في أيام قليلة بعد تولية المهمة خلفًا للسويسري رينيه فايلر.