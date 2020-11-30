الكهرباء: توقيع عقد مع الجايكا لإنشاء 4 مراكز تحكم وتركيب 490 ألف عداد ذكي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم اليوم توقيع عقد لإنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مع وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، بتكلفة 90 مليون دولار.

وأوضح حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن هذا التعاقد بمثابة خطوة هامة جدًا في خطة وزارة الكهرباء للتحول من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية.

ووأضف أن هذا الاتفاق يتضمن إنشاء أربعة مراكز تحكم، وتركيب 490 ألف عداد ذكي، بالإضافة إلى تأسيس أنظمة اتصالات متطورة.