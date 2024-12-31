كامل الوزير: معندناش مصنع بينتج فردة كاوتش ملاكي

صرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بأنه لا يوجد في مصر حاليًا أي مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي، لافتا إلى اقتصار الإنتاج الحالي على إطارات الحافلات والمعدات الثقيلة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن مصنع بورسعيد ينتج إطارات المركبات الخفيفة مثل «التوك توك، والدراجات النارية»، لافتا إلى بدء الإنتاج التجريبي لإطارات السيارات الملاكي؛ ولكنه لا يزال قيد الاختبار.

وكشف عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس إدارة أكبر شركة عالمية صينية متخصصة في إنتاج إطارات السيارات إلى مصر12 يناير المقبل؛ لبحث إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.

وشدد أن هناك صناعات ضخمة تسعى الدولة لتوطينها محليًا، مثل صناعة البوليستر، قائلا:« حتى الآن معندناش مصنع بينتج فردة كاوتش سيارات ملاكي، ولا مصنع بوليستر، رغم استخدامه الكثير في صناعة للمنسوجات، ولا عندنا مصانع كاملة لإنتاج محركات الغسالات والثلاجات والتكييفات، أو مصانع كاملة للمصاعد والسلالم الكهربائية».

وأشار إلى طرح الدولة 23 فرصة استثمارية على المستثمرين؛ بهدف جذبهم للمشاركة في جميع الصناعات التي تحتاجها مصر، قائلا: «عندنا 23 فرصة استثمارية؛ يتم طرحها على المستثمرين مابنكسفش، ولا بنخاف وبنكلم المستثمرين مستثمر مستثمر؛ علشان يشاركونا في كل الصناعات التي تحتاجها في مصر».