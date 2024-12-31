البنك المركزي يتلقى 29 عرضا بقيمة 965 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة بالعملة الأمريكية

تلقى البنك المركزي المصري 29 عرضا بقيمة 965 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية ، طرحه البنك ، اليوم، بقيمة 800 مليون دولار ، لأجل 364 يوما يستحق في 30 ديسمبر2025.

وبحسب بيانات للمركزي على موقعه الإلكتروني ، فقد قبل من تلك العروض 20 عرضا بقيمة 840 مليون دولار ، بفائدة بلغت 4.25% ، مقابل 4.5% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 2 ديسمبر الجاري.

وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.

وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق لعطاء سابق تم طرحه في 2 يناير 2024 ، وسحب من خلاله المركزي 850 مليون دولار.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.