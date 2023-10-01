أعلنت قناة «الوثائقية»، أنها ستعرض وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، التي كتبها بخط يده في سبتمبر 1997، قبل وفاته بنحو 19 عامًا.



ويأتي ظهور وصية هيكل على شاشة «الوثائقية» وصفحتها الرسمية بدءًا من الغد، كأول ظهور لها، وهي تعكس جوانب إنسانية مهمة من حياة هيكل، كما تبيّن مشاعره، ورؤيته، ومواقفه تجاه كثير من القضايا والأشخاص المقربين.







وكانت قناة «الوثائقية» قد عرضت الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، عشية الاحتفال بمئوية محمد حسنين هيكل.



ومن المقرر عرض الجزأين الثاني والثالث من الفيلم على شاشة القناة قريبًا. ويتضمن الجزء الثالث عرضًا وافيًا لأجزاء من الوصية.



وشهد الجزء الأول من الفيلم، الظهور التلفزيوني الأول للسيدة هدايت تيمور، زوجة هيكل، وعدد من أفراد عائلته.



كما شهد ظهور عدد من كبار الصحفيين والسياسيين في مصر والعالم، من بينهم الكاتب الإنجليزي أندرو نايت، رئيس مجموعة صحف «تايمز» سابقًا، والأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر سابقًا، وآخرون.



وصُوِّرَ الفيلم في 4 عواصم، هي: القاهرة، وباريس، ولندن، وعمّان.