أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وفاز مانشستر سيتي بجموع المباراتين (4 - 1) على باريس سان جيرمان الفرنسي.

‏وقال جوارديولا عقب المواجهة:" بالتأكيد إنها ليلة تاريخية.. أنا فخور جدًا باللاعبين. لقد قدمنا دوري أبطال أوروبا رائعًا ونحن في النهائي، كلمتي الأولى هي للاعبين الذين لم يلعبوا اليوم. أنا آسف جدا لهم لأنهم كانوا رائعين طوال الموسم وأعلم مدى صعوبة عدم اللعب. الكلمة الثانية هي الشكر لمالك النادي ورئيسنا وجميع الأشخاص في جميع الإدارات الأخرى".

وأضاف:"أود أن أقولها لجميع اللاعبين الذين سبقونا، كولين بيل ومايك سمربي، ولكن بشكل خاص إلى أولئك الذين جاءوا بعد الاستحواذ الذي ساعد في نقل هذا النادي إلى مستوى آخر - جو هارت وبابلو زاباليتا وفينسنت كومباني وديفيد سيلفا و سيرجيو أجويرو الموجود هنا".

وواصل:"تغلبنا على الفريق الذي أطاح ببرشلونة وبايرن ميونيخ. فزنا عليه 4-1 في المباراتين. كافحنا كثيرا في الشوط الأول لأننا لم نتمكن من الضغط. في الشوط الثاني كان اللاعبون قريبين من بعضهم وكنا أفضل بكثير. إنه انتصار عظيم ورائع".