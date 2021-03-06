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فنلندا ترجئ انتخابات محلية بسبب تفاقم جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 3:45 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 3:46 م
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن فنلندا تعتزم تأجيل انتخاباتها المحلية على مستوى البلاد لمدة شهرين مع تفاقم جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة العدل آنا ماجا هنريكسون في رسالة، نُشرت على تويتر اليوم السبت، إن ثمانية من تسعة أحزاب برلمانية تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية من 18 أبريل إلى إلى 13 يونيو من العام الجاري.

وكانت وزارة الصحة الفنلندية، قد حذرت أول أمس الخميس من أن الجائحة بدأت تشكل ضغطا كبيرا على المستشفيات الفنلندية حيث وصل العدد الأسبوعي للإصابات المؤكدة إلى مستوى قياسي، ومن المتوقع أن يحتاج المزيد من المرضى إلى العلاج في المستشفيات ووحدات العناية المركزة في الأسبوع القادم.

وبحسب "بلومبرج"، أظهرت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا إصابة حوالي 60 ألف شخص في فنلندا، فيما توفي نحو 800 شخص جراء مرض كوفيد - 19 الذي يسببه الفيروس وذلك منذ تفشي الجائحة.

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