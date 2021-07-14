إسكان النواب: مصر الدولة الوحيدة التي توفر لمواطنيها وحدات كاملة التشطيب

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تغيرًا استراتيجيًّا في توجهات المستثمرين طبقًا لاحتياجات السوق الذي يتغير من فترة إلى أخرى، وهو ما يفرض على المطور أن تكون لديه آليات ديناميكية لمواكبة الاحتياج الحقيقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أن العجز الحقيقي يتمثل في الإسكان المتوسط، معتبرًا أن الدولة تقدم الكثير من المبادرات وآخرها مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه،تساهم في تشجيع المطورين للعمل في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي توفر لمواطنيها وحدات سكنية كاملة التشطيب، مؤكدًا أن المشروع لن يكون قابلًا للسكن بشكل فوري إلا إذا كانت الوحدات بأكملها كاملة التشطيب، وهو ما يقدم الكثير من التسهيلات أمام المواطنين.

وأوضح أن البنك المركزي أبلى بلاء حسنًا في مبادرته الأخيرة، فيما يتعلق بغرامة التأخير التي تتمثل في 5%، لافتًا إلى أن هذا الأمر يحمل تبسيطًا أمام مشتري الوحدة ويوفر له جاهزية كاملة من كافة الاتجاهات.

وكان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.