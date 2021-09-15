نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يبحث في القاهرة التعاون الثنائي

وصل إلى القاهرة بعد عصر اليوم الأربعاء "كريستوف لوتوندولا" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية وآخر التطورات على الساحة الأفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن زيارة " لوتوندولا" تأتي بعد ساعات من تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن التطورات المتعلقة بأبرز القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الكونغولي اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق مع مصر التي تدعم الجهود التنموية للكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السياسية..

وأشاد الرئيس السيسي من جانبه بالنقلة النوعية التي تشهدها حالياً مجالات التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس على التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين خاصة في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والبناء والتشييد والطاقة والمياه وغيرها.

يشار إلى أن تشيسيكيدى يتولى حاليا رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.