وزير الشباب والرياضة: نستهدف تحقيق الاكتفاء المالي للوزارة وتطوير 300 مركز شباب خلال 3 سنوات

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030، إن أحد أهدافه هو وصول الوزارة إلى الاكتفاء الذاتي ماليًا.

وأوضح "نبيل" عبر برنامج "من ماسبيرو"، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن تحقيق الاكتفاء المالي لن يحدث بشكل مفاجئ، وإنما من خلال تقسيم الوزارة إلى قطاعات، بحيث القطاع يحقق عوائد مالية.

وأضاف أن ملف اللاعبين له موازنة محددة تحتاج إليها الوزارة خلال العامين المقبلين استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، وتمكنت الوزارة

حتى الآن من توفير نحو ثلث هذه الأموال من مصادر خارجية، بينما ستبدأ الدولة في توفير التمويل بعد اعتماد المبالغ والتصديق عليها بما يسمح بصرفها.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى مرحلة تستطيع فيها أن تستكفي ماليًا مضيفًا أن الدولة توفر عناصر وإمكانيات كبيرة، من بينها مراكز الشباب والأندية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تبني أفكار مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، مضيفًا أن هناك نحو 60 مركز شباب يجري تطويرها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع العمل على إبرام بروتوكولات أخرى لزيادة العدد والوصول إلى تطوير نحو 300 مركز شباب خلال 3 سنوات، بما يضمن استمرار عمليات التطوير دون أزمات مالية.

وكشف أن المستهدف خلال الفترة المقبلة الانتهاء من تطوير نحو 100 مركز شباب حتى نهاية العام الجاري، على أن تكون هذه المراكز مكتفية ماليًا.