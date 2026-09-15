- محمود الخطيب نصحني: «انتماؤك في الوزارة لمصر وليس للأهلي»

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن انتماءه الأول في أداء مهامه الوزارية للدولة المصرية، مؤكدًا أن ارتباطه بالنادي الأهلي لا يؤثر في إدارته لملفات الأندية أو قراراته تجاهها.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون المصري مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج «من ماسبيرو»، أن الجميع يعرف انتماءه إلى النادي الأهلي، الذي سبق أن لعب ضمن صفوفه، إلا أن مسئوليته الوزارية تفرض عليه العمل من أجل مصر واستقرار جميع المؤسسات الرياضية.

وأوضح: «أنا لعبت للنادي الأهلي، وكنادٍ بنتمي له، لكن انتمائي اللي مفيهوش كلام ورقم واحد لمصر»، مشددًا على أن الأندية الوطنية تضع الانتماء إلى الدولة المصرية في المقام الأول.

وأشار إلى مساهمته في التعامل مع مشكلات تخص نادي الزمالك رغم انتمائه إلى الأهلي، مضيفًا: «أنا وزير أهلاوي وساهمت في مشاكل نادي الزمالك، وأنا مع الدولة المصرية ومع استقرار الأندية بشكل عام، والأندية الجماهيرية بشكل خاص».

وأكد أن مسيرته داخل النادي الأهلي ومنتخب مصر تعكس ابتعاده عن الأهواء الشخصية والانحيازات في إدارة الملفات، قائلًا: «أنا شخص ماليش أي أهواء شخصية، ولا اتجاه، ولا مع، ولا ضد».

وكشف عن نصيحة وجهها إليه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال زيارته إلى وزارة الشباب والرياضة، موضحًا: «كابتن محمود الخطيب اداني نصيحة أنا بعمل بيها، وكتر خيره إنه بيأكد عليها: إنت مالكش انتماء هنا، انتماؤك لمصر، مش للأهلي».