- تجربتي في الأهلي وكرة اليد والأهرام كوّنت رؤيتي لملفات الرياضة والإعلام

- مررت بخبرات نجاح وفشل منحتني القدرة على إدارة ملفات الوزارة

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن موقعه الوزاري يلزمه بالتعامل مع النادي الأهلي وفق القواعد المطبقة على جميع الأندية، مؤكدًا استعداده لاتخاذ موقف حازم تجاهه إذا نشبت أزمة بينه وبين الوزارة.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون المصري مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج «من ماسبيرو»، مساء الإثنين، أن تجربته الإدارية في النادي الأهلي تمثل إحدى المحطات المهمة التي أسهمت في تكوين رؤيته لملفات الرياضة، إلى جانب مسيرته داخل منظومة كرة اليد وعمله في مؤسسة الأهرام.

وأوضح أن رحلته الرياضية بدأت من حي شعبي، وامتدت من ممارسة الرياضة في الشارع ومركز الشباب والمدرسة إلى الجامعة، قبل اجتياز الاختبارات والانضمام إلى النادي الأهلي.

وأشار إلى أن نشأته داخل أسرة كرة اليد منحته خبرة تتجاوز حدود العمل في النادي، في ظل نجاح منظومة اللعبة على المستويات المحلية والقارية والعالمية والأولمبية.

ونوّه بدور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واصفًا إياه بالشخصية القيادية القوية التي حققت نجاحات كبيرة ومنحت العاملين في اللعبة أملًا في الوصول إلى مستويات متقدمة.

وذكر أن وجوده داخل النادي الأهلي أتاح له معايشة إيجابيات التجربة وسلبياتها، موضحًا أن الوصول إلى النجاح يحتاج إلى المرور بخبرات الفشل والاستفادة منها.

وكشف عن أثر عمله في مؤسسة الأهرام على تكوين شخصيته وطريقة تعامله، مؤكدًا أن خبرته في المجال الإعلامي ساعدته على فهم طبيعة تفكير الصحفيين وآليات التعاون معهم، إلى جانب إدراكه لأهمية الصحافة والتلفزيون والراديو.

وبشأن موقفه حال نشوب أزمة بين الوزارة والنادي الأهلي، شدد على تطبيق المعايير نفسها المقررة على بقية الأندية، قائلًا: «مفيش كلام، هو في الآخر نادٍ من ضمن الأندية، ولازم يكون فيه موقف حازم».

ونقل عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نصيحة وجهها إليه بشأن أداء مهمته الوزارية، قائلًا: «كابتن الخطيب موصيني، وقال لي: لازم تبقى مصراوي أكتر ما تكون أهلاوي».

https://www.youtube.com/watch?v=gF1MpoE_ZA8