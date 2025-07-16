شعبة السيارات: مصر أكبر مستفيد من الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين

كشف المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار السيارات بالسوق تجاوزت نسبته 20%، معتبرا أن هذا التراجع يعد «كبيرا جدا».

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» الانخفاضات إلى عدة عوامل، أهمها استراتيجية توطين صناعة السيارات التي تبنتها الدولة، بالإضافة إلى استفادة مصر من التغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي.

وقال: «مصر هي أكبر مستفيد من الحرب العالمية الثالثة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، فالشركات الصينية العملاقة تبحث عن أسواق بديلة ومراكز صناعية جديدة، ومصر بموقعها ومهارة عامليها هي الخيار الأول قولا واحدًا».

وأوضح أن عام 2025 يمثل «عاما انتقاليا» هاما شهد بالفعل افتتاح 5 مصانع جديدة للسيارات، مع توقعات بوصول العدد إلى 10 مصانع بنهاية العام، مؤكدا أن زيادة المعروض من السيارات المصنعة محليا بدأت تؤثر بالفعل على الأسعار.

وضرب مثالا بطرح سيارة جديدة موديل 2025 بسعر 720 ألف جنيه، مشيا إلى انعكاس ذلك تلقائيا على انخفاض سعر سيارة مستعملة منافسة موديل 2016 كانت تباع بـ 700 ألف جنيه.

ودعا إلى إعادة مصر لمكانتها الرائدة في صناعة السيارات، التي بدأتها منذ عام 1960 بإنتاج السيارة «رمسيس»، لافتا إلى تصدير المغرب سيارات بقيمة 13.7 مليار دولار العام الماضي، مشددا أن تحقيق مصر لمعدلات تصدير مماثلة «كان كفيلا بحل أزمة العملة الصعبة بشكل كامل».