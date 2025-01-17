بوتين: روسيا تتمنى للشعب السوري التغلب على كل التحديات الراهنة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على كافة التحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في البلاد.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات روسية إيرانية: "نتمنى بصدق أن يتمكن الشعب السوري من التغلب بنجاح على كل التحديات التي تنشأ فيما يتصل بالفترة الانتقالية الحالية"، بحسب موقع روسيا اليوم الاخباري.

وأضاف: "نحن ننطلق من فرضية أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم من خلال الحوار الشامل"، أكد الرئيس الروسي أن روسيا لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في سوريا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام المحادثات الروسية الإيرانية: "خلال مناقشتنا لآخر التطورات في سوريا، أكدنا أن روسيا كانت وستظل ملتزمة بالتسوية الشاملة في البلاد على أساس احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري والمساعدات الإنسانية حتى استعادة الوضع في البلاد بالكامل.