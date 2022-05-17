السفارة الأمريكية في ليبيا تحث الجماعات المسلحة في طرابلس على الامتناع عن العنف

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس.

وفي بيان لسفارتها عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء، حثت الإدارة الأمريكية جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف، ونبهت القادة السياسيين إلى ضرورة إدراك أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ‎ليبيا.

وقالت السفارة، إن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم، والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من اي وقت مضى.

وأضافت: "ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين هناك أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه".

ويأتي ذلك عقب توترات رافقت دخول رئيس الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا فجر اليوم للعاصمة طرابلس.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا مغادرة الأخير رفقة عدد من أعضاء حكومته العاصمة حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء.