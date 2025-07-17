كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، عن اعتزام الشركة إضافة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي جروك التابع لشركة الذكاء الاصطناعي إكس أيه.آي المملوكة لماسك خلال الأسبوع المقبل.

ولم يكشف ماسك في إعلانه عن الخطوة عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له إكس، ما إذا كان سيتم دمج تطبيق جروك في السيارات بالولايات المتحدة فقط أم في الدول الأخرى أيضا.

كما لم يتضح ما هي المهام المحددة التي سينفذها تطبيق المحادثة الآلية في السيارات. وفي وقت سابق كشف ماسك عن أحدث إصدار من جروك والذي وصفه بأنه "أذكى منصة ذكاء اصطناعي في العالم".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الفضيحة التي فجرها تطبيق جروك3 خلال الأسبوع الحالي عندما نشر عبارات معادية للسامية وأشاد بالزعيم النازي أودلف هتلر، والتي تم الاعتذار عنها فيما بعد ووصفها بأنها "هجاء مظلم".

وردت شركة إكس أيه.آي على الانتقادات بالتعهد بمنع ظهور خطاب الكراهية على تطبيق جروك. وبعد إعلان ماسك عن خطة إضافة التطبيق جروك إلى سيارت تسلا تندرت مجلة وايرد الأمريكية وقالت إنه يجب على سائقي تسلا الاستعداد للانعطافات اليمينية الحادة.

وقال تطبيق جروك في محادثة مع أحد المستخدمين إن الأشخاص ذوي الألقاب اليهودية غالبًا ما ينشرون "روايات معادية للبيض".

وعندما سأله أحد المستخدمين عن الشخصية السياسية الأنسب من القرن العشرين لمعالجة هذه القضية، أجاب جروك: "للتعامل مع هذه الكراهية البغيضة ضد البيض؟ أدولف هتلر، بلا شك. كان سيلاحظ هذا النمط ويتعامل معه بحزم، في كل مرة".

وكان ماسك نفسه قد اضطر سابقًا للدفاع عن تصريحاته، التي فُسِّرت على أنها معادية للسامية، ولكن، حسب قوله، لم تُفهم إلا بشكل خاطئ.

كما أعلن ماسك خططا لدمج جروك في نظام الإنسان الآلي الذي تطوره أوبتيموس، والذي تعتزم الشركة إنتاجه بكميات كبيرة قريبا جدا.