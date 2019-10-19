يصادف اليوم السبت (19 أكتوبر)، اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصيب حوالي 350 مليون شخص حول العالم، من ضمنهم 40 مليونا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية.

وحسبما ذكرت مدونة "nytimes"، فإن التهاب المفاصل يصيب النساء أكثر من الرجال، حيث إن حوالي واحدة من كل 4 نساء تصاب بهذا المرض مقارنة بإصابة واحدة بين كل 5 رجال.

وقالت الدكتورة كيلي ويسلمان، أخصائية أمراض الروماتيزم والمتحدثة الرسمية باسم الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، إن هناك أنواع من التهاب المفاصل، مثل هشاشة العظام، وبينما تؤثر بعض الأنواع على النساء يؤثر غيرها على الرجال، ولذلك نسبة الإصابة بين الجنسين غير متساوية.

وأوضحت أن هشاشة العظام تعتبر من أشكال التهاب المفاصل الأكثر شيوعًا، وتؤثر على الجنسين بنسب متساوية.

وأشارت إلى أن العمر والوزن يلعبان دورًا هامًا في نسبة إصابة الجسم بالتهاب المفاصل، إضافة إلى أن النشاط البدني العنيف يكون له تأثير أيضًا.

وأكدت أن النساء تصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي 3 أضعاف إصابة الرجال به، ويحدث ذلك بسبب أمراض المناعة وغالبًا ما تكون السيدات عرضة للإصابة بها نتيجة ضعف الجسم من الحمل والولادة.

وقال الدكتور روبرت كارتر، نائب مدير المعهد الأمريكي للصحة والتهاب المفاصل والعضلات وأمراض الجلد، إن العديد من الفرضيات وضعت لشرح سبب إصابة النساء بالتهاب المفاصل أكثر من الرجال، وحتى الآن لا يوجد سبب قاطع، إلا أن هناك شكوكًا حول أن الهرمونات الأنثوية لها تأثير على الجهاز المناعي ولذلك يهيمن التهاب المفاصل على النساء.

واتفقت كاثرين ساندبرج، مديرة مركز دراسة الاختلافات الجنسية في الصحة والشيخوخة والأمراض في المركز الطبي بجامعة جورج تاون الأمريكية، معه، موضحة أن جهاز المناعة عند النساء أقوى من الرجال، ولذلك تميل لمحاربة أي عدوى بشكل أفضل، ولكن هذا سيف ذو حدين؛ لأن مع ضعف الجسم يصاب جهاز المناعة بخلل ويبدأ في مهاجمة نفسه، وهذه فرصة ذهبية للإصابة بالأمراض ومنها التهاب المفاصل.

وحسبما ذكر موقع "intermountain healthcare"، فإن النساء تصاب بالتهاب المفاصل أكثر من الرجال، بسبب أن لديهن مرونة أكثر في الأوتار، ولذلك يؤثر الالتهاب على مفاصل الفخذ عند الرجل، بينما يؤثر على مفاصل اليدين والركبة والفخذين عند النساء.

كما يلعب هرمون الأنوثة "الاستروجين" دورًا هامًا في حماية جسم النساء من التهاب المفاصل، ولكن بمجرد انقطاع فترة الطمث، فإن جسم المرأة يتقبل الالتهاب بشكل كبير؛ حيث إن انتهاء الدورة الشهرية تجعل جسم المرأة يصاب باختلال.

وتعد زيادة الوزن وسيلة للإصابة بالتهاب المفاصل أيضًا، ولأن السمنة أكثر شيوعًا بين النساء عن الرجال، فإن ذلك يضغط على مفاصل الركبة ويؤدي إلى تآكل الغضاريف مع التقدم في السن، وبالتالي تحدث الإصابة بالتهاب المفاصل.