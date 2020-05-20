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بسبب كورونا.. محاضرات جامعة كامبريدج البريطانية عبر الإنترنت للعام الدراسي المقبل بالكامل

جامعة كامبريدج
جامعة كامبريدج
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:07 ص

ذكرت جامعة كامبريدج البريطانية أن الدراسة بالنسبة لطلابها ستكون عبر الإنترنت للعام الدراسي المقبل بالكامل، وأنها ستلغي بذلك المحاضرات التي تتم وجها لوجه، على ضوء جائحة فيروس كورونا.

وأفادت الجامعة بأنها تتوقع أن تظل تدابير التباعد الاجتماعي قائمة على المستوى الوطني لبعض الوقت، حسبما ذكرت وكالة "برس أسوسيشن" الثلاثاء.

وستتواصل المحاضرات عبر الفيديو حتى صيف 2021، بحسب الجامعة، بينما ربما يتم السماح بمجموعات تدريس قليلة العدد شريطة الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي.

وسيتم إجراء الاختبارات للطلاب أيضا عبر الإنترنت.

وبإمكان الجامعة تحصيل الرسوم الكاملة مقابل المحاضرات عبر الإنترنت. 

وبذلك تصبح كامبريدج أول جامعة في بريطانيا تعلن عن خططها للعام الدراسي المقبل بالكامل.

وتضررت بريطانيا بشدة جراء جائحة كورونا، حيث توفي أكثر من 35 ألف شخص بسبب الفيروس حتى الآن.


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