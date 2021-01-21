ذهبية روسيا للفنانة التشكيلية هالة عبدالفتاح

احتضنت موسكو معرض "ترنيمة الشمس" المستوحى من البيئة المصرية للفنانة التشكيلية المصرية هالة عبد الفتاح والذى يظهر خلاله تأثر أعمالها بالحضارة الفرعونية القديمة، تم الافتتاح في مكتبة فولشكين في إطار الجهود المبذولة لكسر حاجز العزلة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، بحضور كل من الفنان بيوتر سترونسكي رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة والفنون وألكسندر بيجلوف عن اتحاد المبدعين للفنانين الروس، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين التشكيليين الروس والشخصيات العامة.

تضمن حفل الافتتاح فقرة غنائية بعنوان "رياح مصر" أدتها شقيقتها هبة عبد الفتاح المغنية المعروفة وراقصة الباليه في مسرح البولشوي الروسي سابقاً، كما تم عرض كتاب عن هالة عبد الفتاح تضمن تاريخ عائلتها وعملها الفنى، من تأليف فيكتور سولكين عالم المصريات الشهير.

تم منح الفنانة المصرية الميدالية الذهبية من اتحاد المبدعين للفنانين الروس لمساهمتها الثرية في نشر الثقافة الوطنية.

كما مُنحت دبلوم خاص من الأكاديمية الدولية للثقافة والفنون التي كانت عضوًا فخريًا بها لعدة سنوات، وأهداها الفنان الروسي ألكسندر إيفانوفيتش صورة تظهر فيها على خلفية من النقوش المصرية القديمة إحدى روائع وطنها البعيد.

جدير بالذكر أن هالة عبد الفتاح خريجة معهد موسكو الحكومي للفنون الأكاديمية وهى من مواليد موسكو بعد انتقال والديها من مصر عام 1968 في إطار البعثة التعليمية الى الاتحاد السوفيتى فجميع أفراد عائلتها مرتبطون بالفن وأصبحت أنشطتهم "جسرًا ثقافيًا" مذهلاً بين روسيا ومصر، فوالدها الفنان والمصور السينمائي الوثائقي احمد عبد الفتاح، ووالدتها الدكتورة نادية عبد الملك، خريجة معهد البالية بالقاهرة، وشقيقتها هبة كانت أول راقصة باليه مصرية تلتحق بمسرح البولشوي الشهير.

وعلى جانب آخر، تستعد الفنانة هالة عبد الفتاح لإقامة معرضاً لها بالقاهرة من خلال التنسيق مع الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي وشؤون دول الكومنولث والمغتربين والمركز الثقافى الروسى بالقاهرة.