هجمات صاروخية تستهدف محيط مطار بغداد الدولي

أفادت فضائية «العربية»، بأن هجمات صاروخية استهدفت محيط مطار بغداد الدولي، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.



وأوضحت الفضائية، أن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة حي الفرات قرب مطار بغداد الدولي.