 هجمات صاروخية تستهدف محيط مطار بغداد الدولي - بوابة الشروق
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هجمات صاروخية تستهدف محيط مطار بغداد الدولي

مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:29 م
أفادت فضائية «العربية»، بأن هجمات صاروخية استهدفت محيط مطار بغداد الدولي، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الفضائية، أن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة حي الفرات قرب مطار بغداد الدولي.

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