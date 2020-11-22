استشاري وبائيات بالصحة العالمية: لم نصدر بيانا بمنع استخدام ريمديسيفير

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم توصِ بعلاج محدد لفيروس كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أنها أوصت بإيقاف التجارب السريرية لبعض الأدوية.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المنظمة أوقفت التجارب الإكلينيكية لعقار «ريمديسيفير»، مؤكدًا أنها لم تصدر بيانًا بمنع استخدامه.

ولفت إلى أن توصية الصحة العالمية بإيقاف التجارب الإكلينيكية لعقار «ريمديسيفير» غير ملزمة، قائلًا إن «كل دولة لها أحقية وضع البروتوكول العلاجي الخاص بها».

وأوضح استشاري الوبائيات أن الدراسات الإكلينيكية أشارت إلى أن العقار ليس له تأثير كبير في تحسين الحالة، مضيفًا أن تأثيره في بعض الأماكن قد يكون أفضل من أماكن أخرى.

وذكر أن العقار لم يُثبت فعالية كبيرة لتحسين حالات المرض وتقليل حالات الوفيات والمضاعفات، متابعًا أنه لم تتأكد فعالية عقارات كورونا حتى الآن على مستوى العالم.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار ريمديسفير في علاج فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت المنظمة أن التجارب السريرية أثبتت عدم فعالية دواء ريمديسفير في علاج كورونا أو حتى التخفيف من أعراضه.

وأكدت المنظمة أنه ليس هناك أدلة على أن استخدام "ريمديسفير" يقلل من خطر الوفاة، أو من الحاجة إلى الحصول على أكسجين، حيث إنه لم يكن هناك تأثير واضح بالنسبة لمعدل الشفاء بين مرضى التجارب السريرية الذين تناولوا هذا العقار.