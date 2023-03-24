السعودية: مليونا عبوة ماء زمزم تُوَزَّعُ على قاصدات المسجد النبوي خلال شهر رمضان

وَفَّرَت الشؤون النسائية - ممثلة في إدارة السقيا التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي- مليوني عبوة من ماء زمزم، توزع على القاصدات خلال شهر رمضان المبارك.

وخصصت الشؤون النسائية، أكثر من 1000 موظفة تابعة للوكالة وللشركات المشغلة بالمسجد النبوي، و22 فرقة تطوعية بمعدل 3000 متطوعة؛ لخدمة قاصدات المسجد النبوي وتمكينهن من أداء عباداتهن بكل راحة وطمأنينة.

وأكدت الشؤون النسائية - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم/الخميس/- حرصها على تقديم الخدمات كافة لقاصدات المسجد النبوي، والتنسيق الدائم والمستمر مع جميع الجهات المشاركة، الذي من شأنه تجويد الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي؛ وفق معايير الجودة المعتمدة؛ للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد.