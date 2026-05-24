أعلن منتخب مصر مساء اليوم الأحد، غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفراعنة، عن ودية منتخب روسيا التي ستقام مساء يوم الخميس المقبل استعدادًا لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يغيب حمدي فتحي عن ودية روسيا المقرر لها يوم 28 مايو الجاري باستاد القاهرة، بسبب حصول اللاعب علي إنذارين في ودية مصر وإسبانيا التي أقيمت في مارس الماضي بملعب إسبانيول وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخبات: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".