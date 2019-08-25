المستشارة الألمانية: محادثات قمة السبع حول الملف الإيراني بناءة

وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المحادثات التي تمت خلال قمة السبع بشأن الملف الإيراني بالمباحثات البناءة.

وقالت «ميركل»، في مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأحد، إن المحادثات التي تمت بين وزيري الخارجية الفرنسي والإيراني كانت حدثًا موازيًا لقمة مجموعة السبع، وليس مبادرة من الدول الأعضاء.

وشددت على ضرورة اللجوء إلى كافة الوسائل لحل الملف الإيراني بشكل سلمي، دون اللجوء إلى التصعيد.

وانطلقت أعمال قمة مجموع السبع، مساء أمس السبت، بمدينة بياريتز الواقعة بجنوب غرب فرنسا، لمناقشة عدد من القضايا العالمية.