القضاء التونسي يصدر قرارا بمنع راشد الغنوشي من السفر

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أكد مصدر قضائي في تونس اليوم الجمعة صدور قرار بمنع رئيس حركة النهضة الاسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي من السفر.

وأفاد المصدر القضائي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القرار صدر عن محكمة أريانة ضد الغنوشي وعدد آخر من المشمولين بالتحقيق في قضية على علاقة بجهاز أمني موازي.

وتعرف القضية بـ"الجهاز السري" للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011.

وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة النهضة بإدارة هذا الجهاز سريا وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، وهو ما تنفيه الحركة.