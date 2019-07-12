غرق شاب في مياه النيل بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى محافظة أسوان، إخطارا بغرق شاب في مياه نهر النيل وتحديدًا عند قرية العطوانى بمركز إدفو شمال المحافظة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتبين بالتحريات أن الغريق يدعى محمد ناصر سعد ثابت، ١٨ سنة، من محافظة سوهاج

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.