سفير روسيا لدى واشنطن: سيتم إجلاء دبلوماسيينا في الولايات المتحدة من البلاد في 30 يناير

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن 27 دبلوماسيًا روسيًا وأفراد أسرهم سيُجبرون على مغادرة الولايات المتحدة في 30 يناير 2022.

وقال أنطونوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن دبلوماسيينا في الولايات المتحدة سيتم إجلاءهم من البلاد في 30 يناير"، مٌضيفًا أن هناك مجموعة أخرى من موظفي البعثة الدبلوماسية لروسيا ستغادر في 30 يونيو المقبل.

وأكد السفير الروسي أن مشكلة تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة لم تحل بعد، وأن عائلاتهم يتم فصلهم عن عمد.

وكان أنطونوف قد صرح - سابقًا - بأن الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن تهديد عسكري محتمل لأوكرانيا يمكن أن يكون مرتبطا بمحاولات إخفاء الإخفاقات السياسية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.