الأمم المتحدة: توصيل أغذية وأدوية ومياه وإمدادات أخرى إلى شمال قطاع غزة

تم توصيل عدة أطنان من المساعدات إلى شمال قطاع غزة، الذي عانى من وطأة الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس، أثناء فترة وقف إطلاق النار المؤقتة.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، إن الإمدادات تشمل وجبات جاهزة للأكل، ومياه للشرب، وخيام وبطانيات، بالإضافة إلى أدوية.



كما تم توصيل الوقود اللازم من أجل إنتاج الكهرباء، وإمدادات مطلوبة لعمليات محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه.



وكان قد تم إغلاق هذه المنشآت من البنية التحتية الحيوية وغيرها، بسبب نقص الكهرباء. وحتى دخول الهدنة حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، لم يصل إلى المنطقة الساحلية المحاصرة سوى القليل جدا من الوقود بغرض تشغيل المولدات.



وأعاد مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي كان قد تعرض لأضرار بالغة، فتح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى الكلى، بفضل شحنات الوقود التي تم إدخالها.