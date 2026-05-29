محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى الأهالي بالمنتزه ثان ويوجه بحلول عاجلة لتحسين الخدمات

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد عددًا من المناطق بنطاق حي المنتزه ثان، للوقوف على حالة النظافة العامة ومتابعة انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية.

وخلال الجولة، حرص محافظ الإسكندرية على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، خاصة ما يتعلق بالخدمات العامة وأعمال النظافة، مؤكدًا أهمية التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما يلبي احتياجاتهم اليومية.

وشهدت الجولة حوارًا مباشرًا بين المحافظ والأهالي، حيث استمع إلى عدد من الملاحظات والمطالب المتعلقة بالخدمات المختلفة، موجهًا بدراستها والتعامل الفوري معها وفقًا للأولويات واحتياجات المنطقة.

وأعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم لحرص محافظ الإسكندرية على التواجد الميداني بينهم والاستماع إلى مشكلاتهم بشكل مباشر، مؤكدين أن هذه الجولات تعكس اهتمامًا حقيقيًا بمتابعة أوضاع الشارع السكندري وتحسين مستوى الخدمات.

وفي ختام الجولة، وجه المهندس أيمن عطية الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه ثان بسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات التي تم رصدها، ووضع حلول عاجلة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.