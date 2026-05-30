يعيد المركز القومي للترجمة تسليط الضوء على كتاب "التاريخانية" للمفكر والناقد البريطاني بول هاميلتون، بترجمة الدكتور علي الغفاري، في عمل يُعد من أهم المداخل المعرفية لفهم أحد أكثر المصطلحات حضورًا وإثارة للجدل في النظرية النقدية الحديثة.

ويأخذ الكتاب القارئ في رحلة فكرية لرصد تاريخ مصطلح "التاريخانية" وتحولاته، مستعرضًا استخداماته المتعددة، إلى جانب أبرز المصطلحات النقدية المرتبطة بمناهج البحث التاريخاني، والتي تتردد بكثرة في الدراسات الأدبية والفكرية المعاصرة.

كما يناقش بول هاميلتون آراء المفكرين الرئيسيين المنتمين إلى هذا التيار، قديمًا وحديثًا، ليمنح القارئ أدوات نقدية تساعده على التعامل مع النصوص المؤسسة والأكثر تأثيرًا في هذا المجال.

ولا يكتفي الكتاب بتتبع الجذور الفكرية للتاريخانية، بل يوضح أيضًا موقعها داخل النظرية النقدية الحديثة، كاشفًا الفروق الجوهرية بين "التاريخانية" و"التاريخانية الجديدة"، ومبينًا كيف استطاعت مناهج البحث التاريخانية تقديم رؤى مختلفة تجاه عدد من القضايا الفكرية المعاصرة، وفي مقدمتها دراسات ما بعد الاستعمار، والدراسات الإنسانية، وقضايا العولمة وما تفرضه من تحولات ثقافية ومعرفية متسارعة.

ويمثل هذا الإصدار دليلًا أساسيًا للباحثين والدارسين الذين يخطون خطواتهم الأولى داخل ميدان النظرية الأدبية بما يحمله من مفاهيم ومصطلحات شائكة، كما يشكل مرجعًا مهمًا للراغبين في التعمق في مناهج البحث التاريخانية وفهم تطورها النقدي والفلسفي.

وتزداد أهمية الكتاب باحتوائه على مسرد حديث للمصطلحات، إلى جانب ببليوجرافيا محدثة بالكامل، بما يجعله مدخلًا معرفيًا متكاملًا لا غنى عنه لكل مهتم بالدراسات النقدية.