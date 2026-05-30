شهد كورنيش سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، زحامًا كبيرًا من المواطنين وزائري المحافظة القادمين من المحافظات المجاورة، لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة في واحدة من أبرز الوجهات المفتوحة مجانًا أمام الأسر خلال إجازة العيد.

وامتلأ الكورنيش بالمواطنين على امتداد منطقة سيدي بشر وسط أجواء احتفالية، حيث حرصت الأسر والشباب على التنزه والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بنسمات البحر، فيما شهدت المقاهي والكافيهات المطلة على البحر إقبالًا ملحوظًا.

وأكد عدد من الزائرين أن كورنيش الإسكندرية يظل الوجهة المفضلة خلال الأعياد والمناسبات، خاصة مع إتاحة التنزه مجانًا والاستمتاع بالبحر والهواء الطلق، ما يجعله مقصدًا للكثير من المواطنين من داخل المحافظة وخارجها.

ومن جانب آخر، تواصل الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية متابعة الأوضاع على الكورنيش والمناطق المحيطة، مع تكثيف التواجد الميداني لتيسير الحركة، بالتزامن مع استمرار توافد المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.