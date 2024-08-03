القوات المسلحة تنظم معرضا لدعم التصنيع المحلي لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفني للقطع البحرية

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نظمت القوات البحرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية معرضاً لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للقطع البحرية من مختلف الطرازات، والذى يأتى استمراراً لسلسلة من المعارض التى تنظمها القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم جهود التصنيع المحلى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتوطين التصنيع المحلى والارتقاء بمنظومة التأمين الفنى بالإمكانيات الذاتية وبأيادى مصرية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية فى مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية للقوات البحرية.

وألقى اللواء أ ح محـمد عدلى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على استمرار التعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة لتصنيع مستلزمات التأمين الفنى وقطع الغيار بكفاءة عالية تضاهى المنتجات العالمية لتلبية الاحتياجات الفنية للقوات المسلحة.

كما ألقى المهندس محمـد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية كلمة أشاد فيها بالإمكانيات والقدرات الفنية للقوات البحرية وحرصها على الانطلاق فى مجال التصنيع البحرى بالتعاون مع كبرى الكيانات الصناعية فى العالم، مشيراً إلى أن المعرض يساهم فى التعرف على الاحتياجات الفنية للقوات البحرية ويتيح للشركات الوطنية البدء فى توطين تلك الصناعات داخل مصر.

واختتم المعرض بجولة تفقدية لترسانة القوات البحرية التى تضم عدداً من قطع الغيار والمستلزمات الفنية للقوات البحرية والتى يمكن إنتاجها محلياً لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطنى.

حضر الفعاليات عدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلى الشركات الصناعية الوطنية.