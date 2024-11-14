المبعوث الروسي لسوريا: روسيا ستستضيف قمة بصيغة أستانا عام 2025

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، إن قادة الدول المشاركة في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) سيعقدون قمة في روسيا عام 2025.



وأضاف لافرينتييف في مقابلة مع وكالة تاس: "لا يزال هناك احتمال واضح لعقد هذا اللقاء. أعتقد أنه يمكن توقع عقد لقاء كامل لهذه الصيغة في مكان ما في الأراضي الروسية عام 2025".



ووفقا له، على الرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد الموعد الدقيق للقمة، إلا أنه يتم بانتظام عقد اجتماعات "ترويكا" أستانا على مستويات أخرى.

وأشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، اجتمعوا مؤخرا، "خلال أسبوع رفيع المستوى في نيويورك".

وتابع لافرينتييف: "لكن عند الحديث عن اجتماع رؤساء الدول، يجب أن يتم التحضير بشكل دقيق".

وشدد ألكسندر لافرينتييف على أن روسيا، منفتحة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن سوريا.

وسبق أن التقى زعماء روسيا وإيران وتركيا، ضمن صيغة ترويكا أستانا، في طهران عام 2022.

وخلال ذلك اللقاء، أكدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وكذلك تم التأكيد على عدم وجود أي بديل للتسوية السياسية في ذلك البلد.