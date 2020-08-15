مصرع وإصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه في الوادي الجديد وأصيب ٩ آخرون، مساء اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل شمال مركز الخارجة.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق، بلاغا من قسم شرطة النجدة يفيد وصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في منطقة الكيلو 30 بطريق "الخارجة - أسيوط" قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، ما أسفر عن مصرع "عاطف رفعت حبيب" 65 سنة، وإصابة كل من "عبد الله شعبان أبو النجا" 16 سنة، و"سعدية يوسف سيد" 43 سنة، و"رفعت عاطف رفعت" 10 سنوات، و"ماركوس عاطف رفعت" 8 سنوات، و"مريم عاطف رفعت" 13 سنة، و"سوسن عاطف رفعت" 7 سنوات، و"يونان عاطف رفعت" 14 سنة، و"يوسف عاطف رفعت" 12 سنة، و"أبو بكرة عبده الأمين" 16 سنة بجروح وإصابات متنوعة.

تم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.