قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة المتهم بقتل ابنة خالته بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة الجيزة، بالسجن المؤبد.

ووجهت النيابة للمتهم " ر.م" عاطل، تهمة قتل المجني عليها مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها، وما أن ظفر بها حتى أنهال عليها ضرباً، وأطبق على عنقها بأداة " سلك" وبيديه خنقاً، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سلك" بدون أي ضرورة حرفية أو مهنية.