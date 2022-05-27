مجموعة بنك التنمية الإفريقي تطلق صندوقا استئمانيا مخصصا للاقتصاد الدائري

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أطلقت مجموعة بنك التنمية الإفريقي، اليوم الجمعة، أول مرفق للاقتصاد الدائري الإفريقي خلال اجتماعاتها السنوية لعام 2022.

كان مجلس إدارة مجموعة البنك قد وافق على التسهيلات في 30 مارس. وباعتباره صندوق ائتماني، سيوجه المرفق الجديد التمويل ونماذج أعمال الاقتصاد الدائري المبتكرة للتخلص من المخاطر بما يتجاوز إدارة النفايات.

وسيعمل الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين على مدى خمس سنوات، وسيتلقى دعمًا مبدئيًا بقيمة 4 ملايين يورو من حكومة فنلندا وصندوق تنمية دول الشمال الأوروبي، وسيركز المرفق على ثلاثة مجالات استراتيجية: بناء القدرات المؤسسية لتعزيز البيئة التنظيمية لابتكارات وممارسات الاقتصاد الدائري وتقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال برنامج تطوير الأعمال، وتقديم المساعدة الفنية لتحالف الاقتصاد التدوير الإفريقي.

ويعد المرفق هو أول صندوق استئماني مخصص من بنك التنمية الإفريقي لدعم ابتكارات الاقتصاد الدائري وأطر السياسات.

ويعرف الاقتصاد الدائري بأنه نموذج للإنتاج والاستهلاك يتضمن مشاركة المواد والمنتجات الحالية، وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها لأطول فترة ممكنة.

وقال جوها سافولاينن نائب المسئول بوزارة الخارجية الفنلندية والمحافظ المؤقت لمجموعة البنك بفنلندا، "تلتزم فنلندا بدعم تحالف الاقتصاد الدائري الأفريقي والاقتصاد الدائري كمسار للنمو الأخضر.

كان مفتاح النجاح في تصميم خارطة طريق الاقتصاد الدائري في فنلندا هو إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مثل الوزارات والحكومات المحلية والقطاع الخاص. نأمل أن تساعد مشاركة تجربتنا الآخرين على النجاح في انتقالهم الدائري".

وجدد الدكتور كيفين كاريوكي نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر، تأكيد التزام البنك بتعزيز الاقتصاد الدائري كاستراتيجية تنمية، قائلا : "تتوافق مبادئ الاقتصاد الدائري مع أجندة بنك التنمية الأفريقي لتحويل أفريقيا نحو النمو الأخضر، إنه يتماشى بالفعل مع موضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام: تحقيق المرونة المناخية والتحول العادل للطاقة لإفريقيا.

وسيزيد مرفق الاقتصاد الدائري الإفريقي من محفظة عمليات البنك التي تتماشى مع الاقتصاد الدائري، وهذا يشمل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية مناخياً وقطاعات التصنيع الخضراء، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء سلاسل قيمة جديدة تخلق وظائف جديدة للشباب الإفريقي".

وتلعب مبادئ الاقتصاد الدائري دورًا استراتيجيًا في دفع أولويات التنمية الخمسة الأولى لبنك التنمية الأفريقي، كما ستساعد الدول الأفريقية على تحقيق أهداف المساهمة المحددة وطنيا.

وستعمل مبادئ الاقتصاد الدائري أيضًا على تعزيز تقدم البلدان نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي لإفريقيا.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي (AfDB) لعام 2022، خلال الفترة بين 23 إلى 27 مايو في العاصمة الغانية أكرا.

وموضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام هو "تحقيق المرونة في مواجهة تغير المناخ والتحول العادل للطاقة لأفريقيا".