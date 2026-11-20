تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات، يتصدرها كلاسيكو الأهلي والنصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، التي تشهد عددًا من المواجهات المهمة، إلى جانب عودة منافسات الدوري الألماني بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستضيف بايرن ميونخ نظيره كولن في إطار الجولة العاشرة.

كما تتواصل المنافسات في الدوريات الأوروبية، بمواجهة أتلتيك بلباو وإسبانيول في الدوري الإسباني، وتروا أمام لوهافر في الدوري الفرنسي، فضلًا عن مباريات كأس مصر ودوري القسم الثاني المصري.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كأس العالم تحت 17 عامًا

كوبا ضد طاجيكستان – الساعة 3:00 مساءً – قناة الكأس 8.

بلجيكا ضد فيتنام – الساعة 3:00 مساءً – قناة الكأس 1.

مالي ضد نيوزيلندا – الساعة 3:30 مساءً – قناة الكأس 3.

إسبانيا ضد الصين – الساعة 4:00 مساءً – قناة الكأس 9.

إيطاليا ضد جامايكا – الساعة 5:00 مساءً – قناة الكأس 10.

السنغال ضد كرواتيا – الساعة 5:30 مساءً – قناة الكأس 8.

كوت ديفوار ضد أوزبكستان – الساعة 6:00 مساءً – قناة الكأس 3.

فيجي ضد المغرب – الساعة 6:00 مساءً – قناة الكأس 1.

كأس مصر

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساءً – أون سبورت.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد إسبانيول – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports 1.

الدوري الفرنسي

تروا ضد لوهافر – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports 3.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد كولن – الساعة 9:30 مساءً.

دوري القسم الثاني المصري

بروكسي ضد طنطا – الساعة 2:30 مساءً.

المنصورة ضد ديروط – الساعة 2:30 مساءً.

تيم إف سي ضد مسار – الساعة 2:30 مساءً.

مالية كفر الزيات ضد دلتا يونايتد – الساعة 2:30 مساءً.

الدوري السعودي

الأهلي ضد النصر – الساعة 7:30 مساءً – قناة ثمانية 1.