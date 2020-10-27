رئيس الشيوخ يوجه الشكر لأعضاء اللجنة الإدارية والمالية برئاسة وزير شئون المجالس النيابية

استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة التي أناط بها قانون المجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد لحين انتخاب هيئة المكتب.

وخلال اللقاء، تسلم رئيس المجلس تقريرا متكاملا تفصيليا لأعمال اللجنة الإدارية والمالية وعن كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.

ضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلا عن ممثل وزارة المالية.

بدوره، وجه رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الإدارية والمالية، على أدائها الفترة الماضية ودورها المنوط بها في ضوء قانون المجلس، مشيداً بما أنجزته من أعمال في فترة وجيزة انعكست إيجابياً على أداء المجلس في جلسته الافتتاحية.

وأنهت اللجنة أعمالها بتاريخ 12 أكتوبر 2020 بعد أن أصدرت تكليفاتها الأخيرة لأعضائها.