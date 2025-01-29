هل تمهد مصر وإيران الطريق لعودة العلاقات؟ وزير الخارجية يجيب

رد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون الهجرة، على التطورات الإيجابية في العلاقة بين مصر وإيران، وذلك عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ووصف خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة«TEN» ، على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف، إيران بـ «الدولة الإقليمية المهمة والمحورية في المنطقة».

وتابع: «نحن نعتز بالحضارة الإيرانية وإسهامات الشعب الإيراني في الحضارة الإنسانية والإسلامية.. علاقتنا بإيران هامة تقوم على الاحترام المتبادل والرفض لأي تدخل في الشأن الداخلي سواء لإيران أو لمصر».

ولفت إلى مقابلة الرئيس السيسي والإيراني مسعود بزشكيان مرتين، الأولى على هامش قمة كازان، والثانية في القاهرة على هامش قمة مجموعة الدول الثماني النامية.

كما أشار إلى تواصله الشخصي مع وزير الخارجية عباس عراقجي، موضحا أن «وتيرة الاتصالات كانت مكثفة خلال الأسابيع الماضية؛ لمنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة».

وأكد استمرار الحوار مع إيران «لنقل الشواغل المصرية»، مشيرا إلى أن «هناك بعض الأمور يتم التعامل معها على صعيد العلاقات الثنائية بما يؤشر إلى إزالة هذه المسائل من على طريق استعادة العلاقات، والتعامل مع الشواغل المصرية من خلال الحوار المستمر».