رئيس الوزراء يصل العاصمة بغداد

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وصل، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية».

وأضاف أن «وزير التجارة العراقي أثير الغريري، كان في استقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له».

وأمس الأربعاء، أوضح مدبولي، أن هذه الزيارة تأتى في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه سيرافقه في الزيارة عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق.

وذكر أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل.