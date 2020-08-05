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زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، منطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية.

وشهد «السيسي»، أعمال التجهيز للمرحلة الأولى من مراحل تطوير المنتزه؛ التي تهدف لإعادتها إلى سابق عهدها كمتنزه سياحي وتاريخي على مستوى عالمي.

وقال الرئيس للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يتمنى إنهاء المشروع خلال عام فقط، مضيفًا: «تصور التطوير عُرِض على مجلس الوزراء، وأنا عاوز نعمل حاجة حلوة».

وتابع الرئيس في كلمته أثناء التفقد: «عاوزين نقول للناس في إسكندرية إننا عملنا لهم متنفس ومتنزه رائع»، حسبما قال.

ومن جهته، أكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بذل قصارى الجهد لتنفيذ مشروع التطوير بالتوازي مع باقي المشروعات التي تعمل عليها الهيئة.

حضر الجولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.