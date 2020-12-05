 مسئول عراقي لسبوتنيك: إعداد مذكرات تفاهم بين العراق وروسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول عراقي لسبوتنيك: إعداد مذكرات تفاهم بين العراق وروسيا

أ ش أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:58 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:58 م

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في حوار خاص مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، عن إعداد مذكرات تفاهم معدة للتوقيع بين العراق وروسيا.

وأكد الصحاف، أن زيارة وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين مؤخرا ً إلى موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين وعددها 14 مذكرة، مضيفا أن مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع بين الجانبين في مختلف القطاعات، وفقا لسبوتنيك.

وأجرى وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين زيارة إلى روسيا، الثلاثاء 24 نوفمبر الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارتي النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرجي لافروف.

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